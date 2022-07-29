Yurt dışından getirdikleri araçların parçalarını fiyatından yükseğe satıyorlar

Yurt dışından getirilen üst sınıf otomobillerin Türkiye'de parçalarına ayrılarak ve yüksek fiyatlarla satıldığı belirtilirken yedek parça üretim firması CEO'su Saim Aşçı, açıklamalarda bulundu.

Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde 9-10 bin dolara alınan lüks otomobillerin elektronik parçaları, Türkiye'de binlerce dolara satılıyor.

Otomobillerin hayalet gösterge panelinden direksiyonuna kadar her bir parçasından yüksek kazanç sağlandığı ifade ediliyor.

Bu yöntemi kulllanların 5 ile 10 bin euro arasında kar sağlıdığı ifade edilirken devletin de zarara uğratıldığı ifade edildi.

Bu konuya değinen yedek parça üretim firması CEO'su Saim Aşçı, açıklamalarda bulundu.

"Alan da memnun satan da"



Saim Aşçı "Yedek parça fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, özellikle komşu ülkelerden getirilen premium arabalar, burada sökülüyor. Arızalı olan parça o arabaya takılıp ülkelerine dönüyorlar. Hem satan hem de alan memnun.

Oldukça yoğun karşılaşılıyor bu durumla. Teknik aksam dışında, far, hayalet ekran, airbag, deri koltuk gibi birçok maliyeti yüksek olan ürünler tercih ediliyor. Bu ürünlerin sökülüp takılması da kolay oluyor." dedi.

5 ile 10 bin euro arasında kâr sağlıyorlar

Araç fiyatlarındaki fark nedeniyle, yedek parça satışıyla yüksek kâr elde edildiğini belirten Saim Aşçı "Bir araç fiyatı kadar karla ülkelerine dönüyorlar. Otomobillerdeki ÖTV baremimizden dolayı, komşu ülkelerdeki ikinci el araçlarda çok büyük fiyat farkı var. Komşu ülkelerde ikinci el araç 15 bin euroya mal olurken, buradaki değeri 30-40 bin euroyu bulabiliyor.

Araçtan sattıkları aksamlarla 5-10 bin euro kâr sağlayıp ülkelerine dönüyorlar. Premium bir markanın orjinal farının Türkiye'deki satış fiyatı 4 bin eurodan aşağı değil. Bu far, yurt dışından araç üzerinde getirilirse 500 ile bin euro arasında satıp kâr ettiklerini düşünüyorlar." diye konuştu.

Devleti de zarara uğratıyorlar

Bu parçaları kaza yapan araç sahiplerinin talep ettiğini ifade eden Aşçı "Sigorta kapsamındaki tramer kayıtlarında negatif duruma düşmek istemeyen araç sahipleri, kaçak parça değişimi yapıyor.

Sektöre bakarsak, yedek parça firmaları olarak zarardayız. Devlet de alamadığı bir vergiden dolayı zarardadır. Hasarlı araçlarda en az yüzde 10-15'lik bir sirkülasyon var." dedi.

Yurt dışından getirdikleri araçların parçalarını fiyatından yükseğe satıyorlar VİDEO



Gürcitan'a gidip araç parçalarını değiştiriyorlar

DHA'nın haberine göre; Maslak Oto Sanayii'de kaporta ustası olan Cuma Çöndü, "Gürcistan'a gidip orada birtakım parçaları değiştirdiklerini duyuyorum. Buradan gidiyorlar, parçaları değiştiriyorlar.

Oradan da buraya araba getirip, parçalarını söktüklerini duyuyorum. Tampon gibi parçalar ile uğraşmazlar, daha çok mekanik aksamlarda bunu yapıyorlar. Şanzıman, beyin, turbo gibi parçalarda yapıyorlar." ifadelerini kullandı.