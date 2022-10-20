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    Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin düzenleme kasımda devreye giriyor

    Ticaret Bakanlığı, yurt dışından getirilen cep telefonu sayısının takip edilmesi ve 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenlemenin devreye alınacağını açıkladı.
    • 20.10.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 16:10
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    Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin düzenleme kasımda devreye giriyor

    Türkiye'deki vergi fiyatları nedeniyle yurtdışından telefon getirmeye çalışan binlerce insan bulunuyor.

    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.

    Bu telefonlar için yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek." ifadeleri kullanıldı.

    Kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek

    Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

    Uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek

    Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek.

    Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin düzenleme kasımda devreye giriyor #1


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