Yurt dışından telefon getirenleri üzecek haber! IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL oldu Yeniden derleme oranına yapılan yüzde 58,46'lık artış nedeniyle 2024 yılında yurt dışından telefon getirecek olanlar 31 bin 692 TL IMEI kayıt ücreti ödeyecek.

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Türkiye her anlamıyla yeni yıla hazırlanıyor...

Gündemde asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam başı çekiyor.

Bunun yanında, yeni yılda her yıl olduğu gibi vergilerde de düzenleme olacak.

Vergi, ceza ve harçlara bilindiği üzere yeniden derleme oranı üzerinden zam yapılıyor.

Yeniden derleme oranı belli oldu

Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edilerek Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre 2024 yılında emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gibi vergileri, özel usulsüzlük cezaları da dahil tüm cezaları, pasaport harçları da dahil tüm harçları, hız sınırı cezaları ve alkollü araç kullanma cezası gibi tüm trafik cezalarını, egzoz emisyon ve araç muayene ücretlerini, ehliyet ve kimlik ücretlerini, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, idari ödemelerle adli ödemeleri ile birlikte birçok kalemdeki ödemeler yüzde 58,46 oranında zamlanacak.

Yeni IMEI kayıt ücreti 31 bin TL'yi geçti

Bunun yanında yurt dışından telefon alarak Türkiye'de kullanmak isteyenler de bu oranda vergi ödeyecek.

IMEI kaydı yapmayanların telefonlarını kullanamadığı sistemde kayıt ücreti böylelikle 31 bin 692 TL'ye yükselmiş oldu.

Son 3 yılda gelen zamlar

Yurt dışı telefon kaydı tarifesi 2021 yılında 2 bin 6 TL, 2022 yılında 2 bin 732, 2023 yılının ilk yarısında 6 bin 91, ikinci yarısında 20 bin TL olarak uygulanmıştı.