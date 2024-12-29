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Güvenlik güçlerinde denetimler aralıksız bir şekilde sürdürülüyor...

Bu kapsamda, trafik kurallarına uymayarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülere cezalar yağdı.

Gerçekleştirilen son denetimlere ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

X platformu üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini ve toplam 444 bin 372 araca ise işlem yapıldığını bildirdi.

ÇAKAR ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi.

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.

MOTOSİKLET DENETİMLERİ

Gerçekleştirilen denetime ilişkin diğer bilgiler ise şöyle:

Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır!!



Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık’a kadar) toplam:

-2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı.



Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim!

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında:



-2 Milyon 553 bin 663 araç denetlendi.



-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.



- Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381,



- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677,



- Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642,



- Sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve



- Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



Toplam: 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"DENETİMLERİMİZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"