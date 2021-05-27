Yurt genelinde aranan 767 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, uygulama kapsamında 533 bin 821 şahsın kontrol edildiğini bildirdi.

Yurt genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, uygulamaya dair detayları paylaştı.

533 BİN 821 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uygulamaya 13 bin 456 karma ekip, 228 dedektör köpek ve 59 bin 595 personelin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "533 bin 821 şahıs kontrol edildi, 767 aranan şahıs yakalandı." denildi.