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    Yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmen yakalandı

    Yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmen yakalandı

    Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde yapılan çalışmalar neticesinde son bir haftalık raporu yayınladı.
    • 17.12.2022 - 19:34
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 20:45
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    Ülke genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor..

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

    645'i Afgan 1878 göçmen yakalandı

    Bu kapsamda, 355 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 645'i Afgan, 486'sı Suriye, 98'i Filistin, 91'i Yemen, 182'si Fas ve 376's farklı uyruklu toplam 1878 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

    Çalışmalar kapsamında 47 organizatör gözaltına alındı, 618 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

    Suçta kullanılan 13 kamyon ve kamyonet ile 13 otomobile de işlem uygulandı.

    Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular da ele geçirildi

    Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 145 kilogram kaçak tütün, 5 gram esrar, 4 gram metanfetamin ve 6 sentetik ecza (hap) ele geçirildi.Yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmen yakalandı #2


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