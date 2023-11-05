Yurt genelinde camilerde Gazze için dua edildi İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

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AA & Ensonhaber

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki "Gazze İçin Duaya Duruyoruz Programı"nda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Fatih ve Taksim camilerinde yatsı namazı öncesi Fetih Suresi okundu.

Kılınan namazın ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Tekbirlerin getirildiği programda, vatandaşlar dualara eşlik etti.

Yurt genelinde camilerde Gazze için dua edildi-FOTO GALERİ



Yurt genelinde eller gazze için semaya kalktı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Adana'da vatandaşlar yatsı namazı için merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, akşam namazını kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftüsü Aydın Yığman öncülüğünde dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar yatsı namazı için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bülbül Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Fetih, Mülk ve Yasin suresi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.

Trabzon

Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin, Mülk ve Fetih sureleri okundu.

Tekbirlerin getirildiği programda, yatsı namazına kadar dualar edildi.

Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı'nın yaptığı duaya katılan Trabzonlular da Gazze halkı için dua etti.

Bayburt

Bayburt'ta tarihi Ulu Camii'de yatsı namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra imam Zülküf Kocabey'in yaptığı duaya katılan vatandaşlar, Gazze için dua etti.

Ordu

Ordu'da Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Gazze halkı için dua edildi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Erzurum'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programa katıldı.

Tarihi Lalapaşa Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Erzincan'da program kapsamında tüm camilerde dua edildi.

Yeni Mahalle Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Filistin halkı için dua etti.

Ardahan'da da Serhat Ulu Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazı öncesi bir araya geldi.

İl Müftü Vekili Mustafa Demir, Filistinliler için dua etti.

Kars'ta ve Ağrı'daki tüm camilerde de yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, Filistinliler için dua edildi.

Van

Van'daki tüm camilerde "Gazze için duaya duruyoruz" programları düzenlendi.

Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Camide bir araya gelen vatandaşlar, Filistinliler için yapılan duanın ardından yatsı namazı kıldı.

Hakkari

Ulu Cami'de yatsı namazından önce Fetih Suresi okundu.

Ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Muş

Muş'ta vatandaşlar yatsı namazı için Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında tüm camilerde Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu, duaların edildiğini belirten Demir, "Filistin'deki şehitlerimiz için dua ediyoruz, dertlerini paylaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Bitlis

Bitlis genelindeki bütün camilerde Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bitlis'te Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından yatsı namazı kılındı.

Geylani, Filistinliler'in, 28 gündür Yahudi zulmü ile mücadele ederek şehit düşenlere rahmet diledi.

Televizyonda durmadan bombardıman altındaki küçük çocukları, hastaneleri ve bakım evlerini izlediklerini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

Adeta 28 gündür Gazze abluka altında. Yemekten, içmekten ve susuzluktan acı ve ızdırap çeken kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah, o kardeşlerimize yardım etsin. İslam alemine de büyük bir ders ve hatırlatma gerekiyor. İslam aleminin birleşmesi ve kenetlenmesi lazım. 1,5 milyar İslam alemi 57 İslam ülkesi birleşip kenetlenirse hiçbir güç İslam aleminin önünde duramaz ve dünyanın en süper gücü olur. Bizde fiili ve kavli dualarımızı durmadan yapacağız. Filistinli kardeşlerimize madden ve manen ulaşmaya çalışacağız.

Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Gaziantep'te, yatsı namazını kılmak için Ulu Cami'de bir araya gelenler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Gazze için camilerde dua edildi.

Kent sakinleri tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilerde bir araya geldi.

Yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Turgut öncülüğünde dua etti.

Malatya

Deprem bölgesi Malatya'da da Gazze için camilerde dua edildi.

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde bir araya gelenler, "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında, yatsı namazı öncesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Yenipınar Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki programı kapsamında, yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar dua etti.

Kilis

Kilis'te de Mustafa Cümbüş Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İzmir

İzmir'de vatandaşlar, Konak Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında bir araya geldi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından cemaat, İsrail'in saldırılarının son bulması için dua etti.

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne gelen vatandaşlar, savaşın bir an önce son bulmasını diledi.

Yatsı namazının ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Uşak

Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Antalya

Antalya'da vatandaşlar, aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen yatsı namazı için Muratpaşa Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından dua edildi.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşlar, Şeyh Muslihittin Camisi'nde yatsı namazı için bir araya geldi.

Namazlarını kılan cemaat, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Isparta

Isparta'daki tüm camilerde yatsı namazının ardından Gazze için dua edildi.

İl Müftüsü Bayram Şahin de, Kavaklı Peygamber Camisi'ndeki dua programına katıldı.

Diyarbakır

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında Diyarbakır'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Fetih Suresi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Sani Akın, camideki vatandaşlarla Gazze'deki Filistinliler için dua etti.

Batman

Batman'da Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından Filistinliler için okunan Fetih Suresi'ni dinledi.

Vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Bingöl

Bingöl'de vatandaşlar yatsı namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Mustafa Topal, İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için vatandaşlarla birlikte dua etti.

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de vatandaşlar yatsı namazı için Yeni Cami'de bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Şırnak

Şırnak'ta Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Fetih Suresi okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, camideki vatandaşlarla birlikte Filistinliler için dua etti.

Siirt

Siirt'teki camilerde de Filistinliler için dua edildi.

Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Şakir Pinal, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinliler için dua etti.