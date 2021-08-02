Yurt genelinde elektrik kesintisi

Birçok bölgede etkili olan elektrik kesintileri vatandaşların endişelenmesine neden olurken Enerji Bakanlığı, kesintilerle ilgili Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu açıkladı.

Birçok bölgede etkili olan orman yangınlarının ardından yurt çapında meydana gelen elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından endişe ile karşılandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, şehirlerinde elektrik kesintisi yaşandığı yönünde paylaşım yaptı.

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay başta olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisi ihbarları, dağıtım şirketlerinin telefonlarını kilitledi.

İstanbul ve İzmir’deki dağıtım şirketlerini arayan vatandaşlar, ne çağrı merkezlerine ne internet sitelerine ulaşabildi.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Ege Bölgesi'nde yaşanan kesintilerden bazılarının ‘planlı kesinti’ olduğu daha önceden duyurulduğu belirtilirken, yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

ACİL KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

Yetkililer, kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi beklendiğini belirtti.

Enerji Bakanlığı, kesintilerle ilgili Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, yangın bölgelerinde kontrollü kesintilerin yapıldığını ifade etti.

YÜKSEK TALEP VE İLETİM HATLARINDAN KAYNAKLI

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalması, ayrıca aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkat çekildi.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA PLANLI KESİNTİLER

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, planlı kesintiler hakkında verilen bilgiler şöyle: