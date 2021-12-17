Güvenlik sağlama amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi, 444 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımca, ülke genelinde eş zamanlı “Güvenli Eğitim” uygulaması yapıldı.

Uygulamada 12 bin 961 karma ekip ile 43 bin 561 emniyet ve jandarma personeli yer aldı.

SERVİS ARAÇLARINA DENETİM

Bu kapsamda 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi.

244 adet emniyet kemeri takmamak, 283 adet araç muayenesi yaptırmamak, 168 adet Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, 61 adet fazla yolcu taşımak ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda bin 969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı.

444 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün belgesi geri alındı.

25 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM

24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelindeki 33 bin 940 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 25 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Yurt genelinde 'Güvenli Eğitim' uygulaması VİDEO

ARANAN 694 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan toplam 694 şahıs yakalanırken, 8 kayıp çocuk da bulundu.