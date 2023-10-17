Yurt genelinde İsrail'in hastane saldırısı protesto edildi Gazze'deki El-Ahli hastanesine düzenlenen ve bine yakın sivilin katledildiği hava saldırısının ardından İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protestolar başladı.

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AA & Ensonhaber

Gazze'deki El-Ahli hastanesine düzenlenen hava saldırısının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok kentte İsrail protesto edildi.

İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde protesto

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

"Katil İsraili, Filistin'den defol" sloganları

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Edirne, Konya, Bursa, Van, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Adıyaman ve İzmir'de yaşayan birçok vatandaş bu zulme sessiz kalmadı.

Erzurum'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Kayseri

Kayseri'de toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kütahya

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Adıyaman

Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar Demokrasi Parkı'nda İsrail'i protesto etti.

Bursa

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Bursa'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Edirne

Trakya'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını Edirne'de Saraçlar Caddesi'nden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyerek protesto etti.

Uşak

Uşak'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da Rabia Meydanı’nda toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Eskişehir

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı Eskişehir'de vatandaşlar tarafından Vilayet Meydanı'nda protesto edildi.

Erzurum

Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Kilis

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Kilis'te protesto ediliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Ankara

Ankara'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Gaziantep

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Gaziantep'te protesto ediliyor. Kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.