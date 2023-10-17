Yurt genelinde İsrail'in hastane saldırısı protesto edildi

Gazze'deki El-Ahli hastanesine düzenlenen hava saldırısının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok kentte İsrail protesto edildi.
İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde protesto
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.
"Katil İsraili, Filistin'den defol" sloganları
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.
Edirne, Konya, Bursa, Van, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Adıyaman ve İzmir'de yaşayan birçok vatandaş bu zulme sessiz kalmadı.
Erzurum'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
Kayseri
Kayseri'de toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Kütahya
Kütahya'da Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
Adıyaman
Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar Demokrasi Parkı'nda İsrail'i protesto etti.
Bursa
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Bursa'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
Edirne
Trakya'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını Edirne'de Saraçlar Caddesi'nden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyerek protesto etti.
Uşak
Uşak'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da Rabia Meydanı’nda toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı protesto etti.
Eskişehir
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı Eskişehir'de vatandaşlar tarafından Vilayet Meydanı'nda protesto edildi.
Erzurum
Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.
Kilis
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Kilis'te protesto ediliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
Ankara
Ankara'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.
Gaziantep
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Gaziantep'te protesto ediliyor. Kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
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