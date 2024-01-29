Yurt genelinde kar esareti başladı: Kazalar arttı, keyfini çocuklar çıkardı Uludağ'da yoğun kar yağışı sonrası kar topu oynamak için bölgeye giden sürücüler yolda kalıp kaza tehlikesi atlattı. Hakkari'de ise çocuklar, tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelik alandan kayarak kar keyfini doyasıya yaşadı.

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İHA

Kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı.

Türkiye'nin birçok noktasından kar haberleri gelirken, kazalar da kaçınılmaz oldu.

Tuzlanmayan yollar, sürücülerin çilesi haline geldi.

Kaza yapmamak için ecel terleri döktüler

Kazanın yaşandığı bölgelerden biri de kış tatili için akın akın turistin geldiği Bursa oldu.

Uludağ'da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere ter döktürdü.

Yolda kalanlar, kazaya karışanlar...

Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu.

Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu.

Bugün de Bursa'nın üst kesimleri ve Uludağ'da yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının -10 dereceyi aşması bekleniyor.

Karın tadını çıkarıp kaydılar

Kar yağışının tadını çıkaranlar da yok değil. Şimdilerde sömestir tatilinde olan çocuklar, beyaza bürünen sokaklara akın etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Toplanan çocuklar tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelik alandan kaydı. Zaman zaman düşen çocukların yaşadıkları eğlenceli anlar gülümsetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)