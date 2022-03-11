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    Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak

    Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak

    Ülke genelinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışının cumartesi günü şiddetini artırması bekleniyor. Önümüzdeki 5 gün içinde İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 10:58
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    Mart ayında beklenmedik şekilde gelen kar yağışları, yurdun genelini sardı.

    Megakent ve başkentin de etkisi altında olduğu kar yağışlarının şiddetini artırarak devam edeceğine dair uyarılar yapıldı.

    İstanbul'da dün sabah saatlerinden bu yana süren yağışların cumartesi günü 18.00 itibarıyla daha da şiddetleneceği belirtilirken, önümüzdeki 5 günlük süreçte yağışların devam edeceği açıklandı.

    CUMARTESİ GÜNÜ KRİTİK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için uyarı yapılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günün cumartesi günü olacağını ve pazar günü saat 06.00 saatlerine kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

    İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞININ KAÇ GÜN SÜRECEĞİNE DAİR UZMAN ANALİZİ İÇİN TIKLAYIN

    Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak #1

    ARAÇLAR, KARLI YOLLARDA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

    Araçların trafikte güçlük çektiği kentlerde çalışmalar devam ediyor. Trafikte aksamalar yaşanmaması için yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yapılıyor.

    Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışı esnasında yaşanabilecek trafik kazalarına karşı da uyarılar paylaşılıyor.

    KARLI HAVADA GÜVENLİ ARAÇ KULLANIMININ PÜF NOKTALARI'NI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak #2

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    Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak #6

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    Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak #7


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