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- Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak
Yurt genelinde kar yağışlı hava şiddetini artıracak
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 10:58
Mart ayında beklenmedik şekilde gelen kar yağışları, yurdun genelini sardı.
Megakent ve başkentin de etkisi altında olduğu kar yağışlarının şiddetini artırarak devam edeceğine dair uyarılar yapıldı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinden bu yana süren yağışların cumartesi günü 18.00 itibarıyla daha da şiddetleneceği belirtilirken, önümüzdeki 5 günlük süreçte yağışların devam edeceği açıklandı.
CUMARTESİ GÜNÜ KRİTİK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için uyarı yapılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günün cumartesi günü olacağını ve pazar günü saat 06.00 saatlerine kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.
İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞININ KAÇ GÜN SÜRECEĞİNE DAİR UZMAN ANALİZİ İÇİN TIKLAYIN
ARAÇLAR, KARLI YOLLARDA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Araçların trafikte güçlük çektiği kentlerde çalışmalar devam ediyor. Trafikte aksamalar yaşanmaması için yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yapılıyor.
Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışı esnasında yaşanabilecek trafik kazalarına karşı da uyarılar paylaşılıyor.
KARLI HAVADA GÜVENLİ ARAÇ KULLANIMININ PÜF NOKTALARI'NI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
11 MART CUMA
12 MART CUMARTESİ
13 MART PAZAR
14 MART PAZARTESİ
15 MART SALI