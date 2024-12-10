Yurt genelinde sahte alkol operasyonu: 324 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye yönelik kararlılığı devam ediyor.

Son operasyon, sahte alkol üreterek insan sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik gerçekleştirildi.

324 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, operasyona dair yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Ülke genelimde son 2 haftada Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından Sahte Alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-9 ve ÇENGEL-10" operasyonlarında;



- 159 Bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi



- Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı



Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor



- Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum.