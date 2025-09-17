Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji'den 11 için 'sarı kodlu' uyarı

Türkiye'de uzun bir süredir sıcak hava dalgası etkili oluyor...

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek güzel haberi beklerken, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Rapora göre, sıcak hava bir süre yerini yağmura bırakırken, bazı iller için ise 'sarı kodlu' yağış uyarısı yapıldı.

SERİN HAVA KENDİSİNİ HİSSETTİRECEK

Yayınlanan rapora göre, sıcaklıklar düşmeye başlarken, birçok bölgede yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Bu kapsamda, perşembe ve cuma günleri İstanbul'da da yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 18 Eylül tarihi için (yarın) 11 ilimize yönelik sarı kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen illerimiz şöyle:

Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELERİMİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gelecek günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurdun büyük bölümünde yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, "Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek." dedi.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Mersin, Adana, Hatay ve çevrelerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Öte yandan, Meteoroloji de, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Aralıklarla 20.09.2025 (Cumartesi) günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIKLARDA HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜŞ

Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını aktaran Tekin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede (6-12 derece) düşeceğini söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NELER BEKLİYOR

Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktardı.

Başkent'te yarın 29 derece olacak hava sıcaklığının perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşeceğini bildiren Tekin, İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığının 29-31 derece arasında seyredeceğini ifade etti.

İstanbul'da ise çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağını dile getiren Tekin, perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

