Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin toplum güvenliğini sağlama amacıyla yürüttüğü operasyonlar kesintisiz bir şekilde sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, silah kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen son operasyonlarla ilgili detayları paylaştı.

2738 KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-25” operasyonları düzenlendi



Operasyonlar sonucu:

- 1.596 Ruhsatsız Tabanca,

- 442 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

- 45 Uzun Namlulu Tüfek,

- 655 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

- 2.738 Silah ele geçirildi.



- 2.459 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.