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    Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

    Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 12:41
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    Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

    'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında Antalya'da birçok vatandaşa ceza yağdı.

    Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 23 Ekim tarihinde, bölgenin işlek caddesinde 3 aşamalı uygulama yapıldı.

    BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

    937 personel, 192 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeğinin katıldığı denetim başarıyla gerçekleşti.

    Araçlarla birlikte, yaya ve parklarda oturan vatandaşlar da ekipler tarafından durduruldu.

    Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #1

    5 BİN 410 VATANDAŞ SORGULANDI

    Kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapan polis ekipleri, 5 bin 410 vatandaşı sorguladı.

    Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #2

    CEZA YAĞDI

    Uygulamada 891 araç kontrol edilirken, 40 araca 24 bin 200 TL trafik cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi ve 161 iş yeri ile birlikte 2 AVM de denetlendi.

    Denetimlerde 25 okul çevresi ve 43 park bahçe kontrol edilirken, aranması olduğu tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı.

    Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #3

    UYGULAMAYA BİRÇOK BİRİM KATILDI

    Bölgede yapılan denetime Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri ve Büroları katıldı.

    Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #4

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