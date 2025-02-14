Yurt genelinde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 656 şüpheli yakalandı

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Güvenlik güçleri, suçla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Ekipler, masum vatandaşları hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı hız kesmeden hareket etti.

2 BİN 656 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Türkiye çapında uyuşturucu ticareti yapanları hedef alarak başlatılan operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu maddenin, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; son 3 hafta içinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüpheli yakalandı.

EMNİYET-POLİS

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlara dair şu bilgileri verdi:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince;

- 3 bin 757 ekip,

- 9 bin 392 personel,

- 40 hava aracı ve

- 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Malatya, Eskişehir, Kilis, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Niğde, Yalova, Batman, Çorum, Aydın, Hatay, Aksaray, Elazığ, Kütahya, Karaman, Sivas, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Mardin, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Uşak, Giresun, Zonguldak, Düzce, Isparta, Şırnak, Bitlis, Rize, Yozgat, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Karabük, Muş, Nevşehir, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Bingöl, Bolu, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Amasya, Bartın, Burdur ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce;

- 63,5 kg skunk,

- 6 kg esrar ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 10 Şüpheli yakalandı.



Van İl Emniyet Müdürlüğünce;

- 25 kg eroin,

- 24 kg metamfetamin,

- 9 kg esrar ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce;

- 45 kg esrar,

- 5 kg skunk,

- 169 bin 207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 19 Şüpheli yakalandı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce;

- 42 kg esrar,

- 130 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 9 Şüpheli yakalandı.

JANDARMA

Jandarma'nın yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilenler ve yakalanan şüpheli sayısı şu şekilde: