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    Yurt genelinde yollardaki son durum

    Yurt genelinde yollardaki son durum

    Yurdun birçok bölgesinde devam eden kar yağışı ve buzlanma, trafikte aksamalara yol açtı. Yurt genelindeki yolların büyük bölümü olumsuz hava şartları sebebiyle trafiğe kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 06:24
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 07:18
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    Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıran kar yağışı bir çok yolu trafiğe kapattı.

    Etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

    KARAYOLLARINDA SON DURUM

    Bursa-Ankara karayolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücüleri zor duruma soktu.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #1

    Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #2

    Yetkililer, bazı TIR'ların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #3

    Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

    Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #4

    Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir ile Aksaray-Konya karayolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #5

    Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı.

    Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #6

    Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

    Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #7

    Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu.

    Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.

    Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #8

    Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

    Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi

    Yurt genelinde yollardaki son durum #9

    Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi.

    İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #10

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 18 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #11

    Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #12

    Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #13

    Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki karayolları, TIR trafiğine kapatıldı.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #14

    Amasya Erzincan Devlet Yolu, Koyulhisar Şehir Geçişi'nde de buzlanma yapan yolları açmak için ekipler tam sürat çalışmalarına devam ediyor.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #15

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Gaziantep Narlı Devlet Yolu tır trafiğine kapatıldı.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #16

    Samsun Ankara Yolu, Çakallı Kavak arası güzergâh yoğun yağış nedeniyle zincirsiz tırlara kapatıldı.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #17

    Arapgir Divriği Devlet Yolu 0- 29. km'ler arası yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır.

    Yurt genelinde yollardaki son durum #18


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