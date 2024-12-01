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Güvenlik güçlerince, vatandaşların mal ve can güvenliği için trafik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında ”Hız İhlali Denetimleri” ile ilgili olarak toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor." ifadelerine yer verdi.

"2 MİLYON 579 BİN 204 ARAÇ DENETLENDİ"

Bakan Yerlikaya, denetlemelerle ilgili detayları şu ifadeler ile aktardı: