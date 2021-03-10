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Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bolu’da, TEM otoyolunda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurt dışına kaçmak için İstanbul’a yönüne giden 2’si kadın 6 şüpheli, yüklü miktarda dövizle yakalanarak gözaltına alındı.