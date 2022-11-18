Meteorolojiden yurt geneli için hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava raporunu yayınladı. Bu hafta plan yapacak olan vatandaşlar, özellikle hafta sonu için hava durumunu merak ediyor. İşte hava durumuna dair detaylar...

Ülke genelinde hafta boyu hava durumu parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.





Bazı illerde günün en sıcak günleri

İHA'nın haberine göre, bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı ve 17 derece.

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve 22 derece.



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) ve 19 derece.

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve 23 derece .



Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) ve 21 derece.

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) ve 21 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu ve 22 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu ve 22 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu ve 8 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı ve 13 derece.



