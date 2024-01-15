Yurtta hava durumu! Bir tarafta sağanak bir tarafta güneş... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yeni haftada havanın nasıl olacağına dair detayları paylaştı. Paylaşılan detaylara göre; Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahminlerini paylaştı.

Alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Adana: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.) 15

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)