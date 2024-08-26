Yusuf Dikeç annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara cevap verdi Paris Olimpiyatları’nın simgesi haline gelen Yusuf Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafa gelen çirkin yorumların ardından konuştu. Dikeç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde Anne’nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar.” dedi.

Haber Merkezi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış anındaki pozisyonu ile dünya çapında bir şöhrete kavuştu.

Olimpiyatlar sona erse de gündemden düşmeyen Dikeç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

X hesabını aktif olarak kullanan milli sporcu annesiyle olan fotoğrafını, "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı.

ANNESİNİ PAYLAŞTI: BAZI KULLANICILAR ÇİRKİN YORUMLARDA BULUNDU

Ancak Dikeç'in fotoğrafı paylaşmasının akabinde, altına çirkin yorumlar yapılmaya başlandı.

Bir sosyal medya medya kullanıcısı fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Diğer bazı kullanıcılar da 'sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi yorumlar yaptı.

"ANNESİNDEN UTANAN ÜLKESİNDEN UTANIR"

Yaşananların ardından Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, “Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez.” ifadelerini kullandı.

Dikeç ayrıca, “Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler.” şeklinde konuştu.

"ZÜBEYDE ANNE'NİN FOTOĞRAFINA BAKSINLAR"

Annesinin başörtülü olması nedeniyle hedefe konulmasına Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden yanıt veren Dikeç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde Anne’nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak.” İfadelerini kullandı.