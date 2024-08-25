Yusuf Dikeç'in annesi ile olan fotoğrafına çirkin yorumlar yapıldı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki atış pozisyonuyla ile dünyada yankı uyandıran Yusuf Dikeç, annesiyle olan karesini paylaştı. Dikeç'in bu karesine ise sosyal medyadaki bazı hesaplardan hadsiz yorumlar geldi.

Haber Merkezi

Bu yıl Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin başarısından çok 10 metre havalı tabancada yarışan Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu ve birçok kişinin bu pozu taklit etmesi konuşuldu.

Olimpiyatların sona ermesine rağmen gündemden düşmeyen Dikeç, annesiyle olan bir karesini X hesabı üzerinden yayınladı.

FOTOĞRAFIN ALTI ÇİRKİN YORUMLARLA DOLDU

X hesabını aktif olarak kullanan milli sporcu annesiyle olan fotoğrafını, "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı. Ancak Dikeç'in fotoğrafı paylaşmasının akabinde, altına çirkin yorumlar yapılmaya başlandı.

"SİL ŞUNU" BASKILARI GELDİ

Bir sosyal medya medya kullanıcısı fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Birçok kullanıcı da 'sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar da bu çirkin yorumlara tepki gösterdi.

ELON MUSK: SAYGI DUYUYORUM

Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesiyle olan karesine, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir.

Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" notunu düştü.