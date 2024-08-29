Yusuf Dikeç'in pozu marka oluyor: Başvuru yapıldı Paris Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca yarışmalarındaki eli cebinde pozu ve tarzıyla gündemden düşmeyen Yusuf Dikeç'in ikonik duruşu marka oluyor. Milli sporcu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.

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Haber Merkezi

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi olan Yusuf Dikeç, rahat tavırlarıyla dünya çapında bir ikon haline geldi.

Bu dikkat çekici poz, çeşitli ürünlerde ve kahve kupalarında yer almaya başladı.

Özellikle bu poz Avrupa ve Asya ülkelerinde ikonlaştı.

İKONİK POZ MARKA OLUYOR

Olimpiyatlar'da sergilediği performansın yanı sıra atışlarda ekipman kullanmadan eli cebinde çekilen görüntüleri uluslararası alanda büyük yankı uyandıran Dikeç, marka olma yolunda ilk adımını attı.

BAŞVURUDA BULUNDU

Dikeç pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulundu.

DİKEÇ DIŞINDA BAŞVURU YAPANLAR OLDU

Yusuf Dikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını dile getirmişti.

Yusuf Dikeç'in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Türkiye'ye hem gümüş madalya kazandıran hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Yusuf Dikeç'in marka başvurusuna aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

TELİF UYARISI

Sosyal medyada büyük bir furya haline gelen o poz için uzmanlar, sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini belirtti.