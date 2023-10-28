Yusuf İslam: Şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yapan ünlü şarkıcı Yusuf İslam, "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır" dedi.

AA

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçerek "Yusuf İslam" adını alan İngiliz sanatçı, İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ne katıldı.

Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu.

100 yıl geçtiğini ve Türkiye'nin "artık her zamankinden daha güçlü" olduğunu vurgulayan İslam, "Bundan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda 500 yıllık geçmişiniz var. Kudüs sizin kanatlarınızın altındayken 400 yıldan fazla bir süre barış içindeydi." ifadesini kullandı.

"Türk halkına ve liderlerine teşekkür ediyorum"

İslam şunları kaydetti:

Pek çok ülke, özellikle de sözde 'uluslararası toplum' adaletin yanlış tarafını seçerken hatta soykırımın işlenmesine yardım ederken bu devasa meselede doğru tutumu sergileyen Türk halkına ve liderlerine teşekkür ediyorum. Dünyanın daha fazlasının sizin örneğinizi takip etmesine ihtiyacımız var.

Bir zamanlar Barış Treni diye bir şarkı yazdığını ve halen buna inandığını kaydeden İslam, buraya "barış, insanlık ve özgür Filistin uğruna" Türk halkıyla bir arada olmak için geldiğini söyledi.

Ünlü sanatçı, bugün burada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son vermesi için mesaj vermek istediğini belirterek şöyle devam etti:

Bu, eşitler arasındaki bir savaş değil. Eğer 7 Ekim'deki saldırıyı, geniş çaplı askeri müdahalenin boyutuyla karşılaştırırsak, kıyaslanamaz. İslam'da kadınların, çocukların ve savaşçı olmayanların korunması esastır.

"Şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır"

Maide Suresi'nin 32. ayetini işaret eden İslam, "Kur’an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce kendisinin de "İsrail topraklarında ağaç dikilmesini desteklediğini" dile getiren İslam, "Batı'daki pek çok kişiden sadece biriydim, hikayenin yalnızca bir yönünü görecek şekilde yetiştirildim. İslam'ı kabul ettiğimde karanlık perdenin ötesini ilk kez görebildim." dedi.

Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim'in, resmin tamamını ortaya koyduğunu belirterek Al-i İmran suresinin "İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilakis o, tek Allah’a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi." ayetini hatırlattı.

"Netanyahu sizin peygamberiniz değil"

İsrail halkına seslenen İslam şunları söyledi:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Sizden kıyamet ve yıkım yolunu terk etmenizi ve insanlığın kalbine dönmenizi rica ediyorum. Tanrı'nın size gönderdiği orijinal mesajı hatırlayın: 'Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun mülklerine tamah etmeyeceksin'. Bunlar Musa'nın dünyaya öğrettiği kanunlardır. Neden onları takip etmiyorsunuz?

Filistin halkının "İbrahim'in dinine mensup" olduğunu ve "siyonist" olmadığını aktaran sanatçı, "Siyonizm, Avrupa'da yaşanan yıkıcı ve barbarca bir savaşın trajedisinden doğan siyasi bir harekettir. Filistinlilerin bununla hiçbir ilgisi yoktu." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısında bulunan İslam, "Bunu masum aileler, yuvalar ve kalplerinde daha nazik bir dünya umudu ve önlerinde bir yarın daha yaşama şansıyla bir toplama kampında halen nefes almakta olan çocuklar için yapın." ifadesini kullandı.

"Soykırıma karşı eyleme geçmek için dünya yine ne kadar bekleyecek?"

Konuşmasının sonunda Bosna Savaşı'nda katledilen çocuklar için yazdığı şarkıyı söyleyeceğini bildiren ünlü sanatçı açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

Bu şarkıyı Bosna'da katliama uğramış çocuklar için yazmıştım. Savaşlarda her daim en büyük mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saraybosna kuşatmasında gerçekleşen soykırımda eyleme geçmeden önce 4 sene sessiz kalmıştı ve izlemişti. Şimdi soruyorum. Şu anda gerçekleşen insanlık dışı soykırıma karşı eyleme geçmek için dünya yine ne kadar bekleyecek?

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)