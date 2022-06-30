Laiklerin beyinsiz adamlar olduğunu söyleyen Yusuf Kaplan, tepkilerin artmasıyla Twitter hesabından özür diledi.

Yazar Yusuf Kaplan, Akit TV'de ekranlarında yayınlanan 'Kürsü' isimli programa katıldı.

Programda dikkat çeken ifadeler kullanan Kaplan, laikliği savunanlara ağır ithamlarda bulundu.

"Laiklerin kafası basmıyor, beyin özürlüler"

Katıldığı canlı yayında Kaplan, ''Laiklerin kafası basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada.'' gibi sözler söyleyen Yusuf Kaplan'a tepki yağdı.

Kaplan sözlerinin devamında ise, "Cemaat ve tarikatlar olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti." dedi.

Yusuf Kaplan: Laiklerin kafası basmıyor VİDEO



"Kimseyi aşağılamam, sözlerim maksadığını aştığı için özür dilerim"

Yusuf Kaplan açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kaplan, sözlerinden ötürü özür diledi.

Yusuf Kaplan, "Türkiye’deki laiklik uygulamasının milletin burnundan getirdiğini, başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim, zorba laiklik anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim." dedi.