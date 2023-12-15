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Beyaz TV ekranlarının sevilen 'Hayatta Her Şey Var' programı, yoğun ilgi görüyor.

Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı programda; aile, evlilikler ve dini konular ele alınıyor.

İzleyiciler, yayına bağlanarak uzman konuklara yaşadıkları sorunları anlatıyor.

Kız çocuklarına miras konusu ele alındı

Her cuma da yazar Yusuf Kavaklı, stüdyo konuğu oluyor. Kavaklı, her hafta farklı bir konuyu ele alarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Zaman zaman öfkelenen Hoca Kavaklı, sert açıklamalarda bulunuyor.

Programda bugünkü konu ise kız çocuklarına miras vermeyen aileler...

"Yöreniz batsın"

Kavaklı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Hanımefendilerden birisi yazmış bana; 'Hocam evi sattı babam. Erkek çocuklarına pay etti. Biz iki kız kardeşiz. Bize hiçbir şey vermedi.'



Bende yazdım; 'Kızım, babanız Allah'ın koyduğu hakkı gasbetti. Allah'ın koyduğu hakta hırsızlık yaptı. Bu bir hırsızlık. Yarın bir gün babanız hastalandığında gelinler bakmayacak yine size kalacak. Bunu söyleyin babanıza.' Buradan da ben söylüyorum;



Kızlarını mirastan mahrum eden anne ve babalar, Allah Kuran'da bunu beyan etmiş. Kimin ne alacağını bildirmiş. Yörenin adeti... Yöreniz batsın be. Adetiniz batsın. Yörenin adeti Kuran'dan üstün mü? Peygamberden ileride mi?