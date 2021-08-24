Yusuf Kenan Topçu kimdir? İstanbul İl Jandarma Komutanlığına atanan Yusuf Kenan Topçu'nun biyografisi

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Tümgeneralliğe terfi ederek İstanbul İl Jandarma Komutanlığına atandı. Peki Yusuf Kenan Topçu kimdir? İşte Yusuf Kenan Topçu'nun biyografisi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

24 Ağustos 2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazetede yer alan atama kararına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edilirken, 5 general bir üst rütbeye terfi etti.

Buna göre Ali Çardakçı, Halis Zafer Koç, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ve Ali Doğan terfi aldı. Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır ise emekliliğe sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Tümgeneralliğe terfi ederek İstanbul İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Peki Yusuf Kenan Topçu kimdir? İşte İstanbul İl Jandarma Komutanlığına atanan Yusuf Kenan Topçu'nun biyografisi...

YUSUF KENAN TOPÇU KİMDİR?

1966 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelen Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Teğmen rütbesi ile 1987 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1988 yılında da Piyade Okulu'ndan mezun olmuştur.

1988-2006 yılları arasında çeşitli birliklerde Takım, Tim, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerini icra etmiştir.

2006-2008 yılları arasında Hakkâri 1'inci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı, 2008-2009 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Avrupa Yakası 1'inci Komutan Yardımcılığı, 2009-2013 yılları arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2013-2016 yılları arasında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında Ankara Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İçişleri Bakanlığının 2017/346 sayılı kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi ederek Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevini 2017-2019 yılları arasında yürütmüştür.

09 Eylül 2019 tarihinde Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanan Topçu, 24 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tümgeneralliğe terfi ederek İstanbul İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır.

İngilizce bilen Topçu, Koncagül Topçu ile evli olup iki çocuk babasıdır.