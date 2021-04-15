Yusuf Özhan, Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi

TRT'de Uluslararası Haber Yayın Dijital Kanal Koordinatörü olan Özhan'ın yeni görevi belli oldu.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın yeni genel yayın yönetmenini açıkladı.

Karagöz, Özhan'ın Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüteceğini bildirdi.

YUSUF ÖZHAN'A YENİ GÖREV

Daha önce TRT Uluslararası Haber Yayın Dijital Kanal Koordinatörlüğü görevinde bulunan Özhan, AA'da görevi Metin Mutanoğlu'ndan devralacak.

Görev değişikliğiyle ilgili konuşan Serdar Karagöz, Yusuf Özhan'ın yıllarca gazeteciliği yeni medya araçlarına uyarlama konusunda çalışmaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

SERDAR KARAGÖZ, ÖZHAN'DAN BAHSETTİ

"Yusuf Özhan, Anadolu Ajansı'nın seçkin gazetecilerden oluşan haber merkezinin tüm editoryal fonksiyonlarını ve 42 farklı lokasyondaki ofisi denetleyecek.

Daha önce TRT World'de dijital içerik yöneticisi ve Türk Medya'da genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Dış haberler alanında, çoğunlukla yönetim rolünde olmak üzere on yıldan fazla deneyime sahip."

