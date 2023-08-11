Rize'de konuşan Milli Eğitin Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi depremden etkilenen illerle ilgili açıklama yaptı.
Tekin, deprem bölgesinde eğitim ve öğretimin yeni dönemde sorunsuz şekilde başlatacaklarını söyledi.
Tekin ayrıca, "İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz diyorum." dedi.
Depremin vurduğu 11 il hakkında açıklama
Bakan Tekin, deprem bölgelerinde eğitim-öğretim yılını sorunsuz şekilde başlatacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;
Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce hedefimiz Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp, ihtiyaçları yerinde tespit etmek. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına minimum sorunla, en hazırlıklı biçimde girebilmek.
Bakanlıktaki bütün birim amiri arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz. Bu sürece deprem illerimizle başladık. Deprem bölgesindeki illerin hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim-öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik.
"Ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor"
11 Eylül tarihi itibarıyla öncelikle bu 11 ilde eğitim-öğretim döneminin sorunsuz şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık.
İnşallah orada sorun yaşamadan eğitim-öğretim sürecini başlatmış olacağız. Ekiplerimiz orada çalışmaya devam ediyorlar.
Her il için bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız özellikle 11 ilde valilerimizle, belediye başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık.