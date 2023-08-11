Yusuf Tekin: Depremin vurduğu 11 ilde eğitim - öğretim sorunsuz başlayacak Milli Eğitin Bakanı Yusuf Tekin, depremden etkilenen 11 ilde yeni eğitim-öğretim döneminin sorunsuz şekilde başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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Rize'de konuşan Milli Eğitin Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi depremden etkilenen illerle ilgili açıklama yaptı.

Tekin, deprem bölgesinde eğitim ve öğretimin yeni dönemde sorunsuz şekilde başlatacaklarını söyledi.

Tekin ayrıca, "İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz diyorum." dedi.

Depremin vurduğu 11 il hakkında açıklama

Bakan Tekin, deprem bölgelerinde eğitim-öğretim yılını sorunsuz şekilde başlatacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce hedefimiz Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp, ihtiyaçları yerinde tespit etmek. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına minimum sorunla, en hazırlıklı biçimde girebilmek.



Bakanlıktaki bütün birim amiri arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz. Bu sürece deprem illerimizle başladık. Deprem bölgesindeki illerin hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim-öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik.

"Ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor"