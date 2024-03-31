Yusuf Tekin: Birinci temennim eğitimin öncelenmesi Milli Eğitim Bakanı Tekin, yerel seçimlerde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Benim birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde, eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum." şeklinde oldu.

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AA

Kabineyi oluşturan bakanlar, Mahalli İdareler Genel Seçimler kapsamında kayıtlı oldukları bölgelerde oy vermeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Ankara'daki Gölbaşı Hacılar İlkokulu'na geldi.

Oyunu kullanmak üzere eşiyle "1138" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Tekin, sandık görevlileriyle selamlaşmasının ardından gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Tekin, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

"Seçimler, siyasal istikrar açısından bayram niteliği taşıyor"

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, seçimlerin demokratik ülkelerde siyasal istikrar açısından bir bayram niteliğinde olduğunu belirtti.

"Milli Eğitim Bakanlığı yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlık"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlık olduğunu aktaran Tekin, "Benim birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde, eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum." dedi.

"Vatanımız, milletimiz, insanlarımız için hayırlı uğurlu olsun"

Demokratik olgunlukla yürüyen bir kampanya sürecinin yaşandığını söyleyen Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İnşallah bugün de güvenlikte herhangi bir sorun yaşanmadan, güzel, sağlıklı bir seçim süreci yaşanır, temennim bu. 5 yıl boyunca ilimizi, ilçemizi yönetecek belediye başkanlarımızı, yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. Vatanımız için milletimiz için, insanlarımız için hayırlı uğurlu olsun.

Bir kültür, bir demokrasi bayramı

Günü sakin bir şekilde, herhangi bir vukuat yaşamaksızın tamamlama dileğinde bulunan Tekin, çocukların seçim günlerini bir kültür, bir demokrasi bayramı olarak görmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)