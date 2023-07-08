Yusuf Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım Öğretmenlerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım" dedi.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Bakanlıkta düzenlenen programda birçok farklı ilden gelen öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini vurguladı.

"Eğitimde fırsat eşitsizliğine neden oluyordu"

Konuşmaya yapan Tekin, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği ve mazerete bağlı yer değişikliği taleplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan milyonlarca çocuğumuz, öğrencimiz çok kısa sürelerle öğretmen değişikliği yaşayarak büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Bu da eğitimde fırsat eşitsizliğine sebebiyet veriyordu. Biz de bunun üzerine zorunlu hizmet bölgelerinde yaşayan öğrencilerin de fırsat eşitliğinden faydalanıp mağduriyet yaşamaması için belli bir süre, yani bir kademeyi atlayacak şekilde çalışmalarını tamamlamalarını istedik.

Zorunlu hizmet bölgelerinde yaşayan öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ve adalet ilkesi kapsamında haklarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Tekin, öğrencileri hiçbir şekilde mağdur etmeden bu bağlamda öğretmenlerin bu konudaki talep ve beklentilerini dikkate aldıklarını ve öğretmenlere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

"Bir pakette ele alınmalı"

Bakan Tekin şöyle devam etti:

Eğitimin asli unsuru öğretmenlerimizdir. Türkiye Yüzyılı’nı da öğretmenlerle inşa edeceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerle ilgili atılması gereken adımlar var. Ama bunu yaparken yükseköğretim kurumları da göz önünde bulundurularak eğitim süreci nasıl olmalı, öğrenci alımı, eğitim öğretim programları, mezuniyetler, uygulamalar gibi hususlar bir pakette ele alınmalı. Bizim burada uğraştığımız konulardan bir tanesi ise fiziki altyapı. Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı. Tüm bunlar gündemimizdeki konular. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben birebir öğretmen yetiştirmek için neler yapacağımıza dair bir sunum yaptım. Detayları netleştikten sonra paylaşmak istiyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapmayı öngörüyoruz.

Uzaktan eğitim

Tekin, uzaktan eğitime ilişkin soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı: