Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler

İHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'nin öğretmenlere yönelik açıklamalarını anımsatan Bakan Tekin, "CHP yada başkaları tavsiyem şu, öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler." dedi.

"ÖĞRETMEN ADAYI ARKADAŞIMIZIN DUYGULARINI İSTİSMAR ETMESİNLER"

CHP'li vekillerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen atamalarındaki mülakat sistemine yönelik yaptıkları oturma eylemi hakkında konuşan Bakan Tekin, mülakatları tek bir torpil ve kayırma olmaksızın tamamladıklarını söyledi.

Bakan Tekin, devamında şu sözleri sarf etti:

Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiyemiz; şu öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazıktır, öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla, haysiyetleriyle oynamasınlar. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik olduğuna dair tek bir şüphesi varsa komisyonlarla ilgili gerekli itiraz süreçlerini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız. Kimsenin eylem yapmasına gerek yok.

"PARTİ İÇİ ÜNVANLARLA BENDEN RANDEVU İSTEYENLERE RANDEVU VERMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Milletvekili ünvanı ile randevu isteyenlere kapısının açık olduğunu ifade eden Tekin, devamında şöyle konuştu: