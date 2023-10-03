Yusuf Tekin öğretmen mülakatlarına açıklık getirdi: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat tartışmalarına ilişkin NTV'nin sorularını yanıtlayarak "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de öğretmeni görmek zorundayım" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve gelmesinin ardından eğitim alanında farklı çalışmalar yürütüyor.

Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söylemişti.

Son olarak Bakan Tekin, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından NTV'nin sorularını yanıtladı.

"İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım"

Tekin açıklamalarında, öğretmen alımında mülakat tartışmalarını ele alarak, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." ifadelerini kullandı:

Bir diğer yandan Bakan Tekin, şu şekilde konuştu:

Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım.



Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum.

"Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor"

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminde yeni sistemi anlatarak şu ifadelere yer verdi:

Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum.

"Tanımadığım birisi için neden beddua alayım"

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim? Tanımadığım birisi için neden beddua alayım?" dedi.