Yusuf Tekin: Yardımcı kaynaklar bizim açımızdan sıkıntılı

DHA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise öğrencileri için hayata geçirilen yapay zeka destekli 'MEBİ' platformu, Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Tekin, eğitim ve öğretim ortamlarını hem fiziki anlamda hem de içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek içeriğe ve fiziki altyapıya kavuşturmak istediklerini belirterek, "Bunun için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu yıl 9'uncu sınıf öğrenci arkadaşlarımızın muhatap oldukları 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tam böyle bir çabanın ürünü." diye konuştu.

'TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZI GELİŞTİRİYORUZ'

Bakan Tekin, 20 yıl önce fiziksel anlamda okulların yetersiz olduğunu söyleyerek, "Şu an fiziki yapı itibariyle dört dörtlük hale dönüştü okullarımız. Ama bunları da yeterli bulmadık. Teknolojik altyapımızı geliştiriyoruz. Şu anda neredeyse okullarımızın tamamı en ücra yerdeki okullarımız dahil olmak üzere internet altyapısına kavuşmuş durumda. İnternet altyapısına kavuşturduğumuz okullarımıza internet erişimi de sunduk. Öğretmenler internet erişimine kavuşup bir de sınıfların tamamına 'etkileşimli tahta' dediğimiz, sizlerin daha çok 'akıllı tahta' dediği tahtaları koyduk. Bu mesela Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarında da söyleniyor, dünyada 625 bin sınıfta yani neredeyse bütün sınıflarında akıllı tahta olan neredeyse tek ülkeyiz şu anda. Peki ne yapacağız akıllı tahtalarla? EBA diye bir platformumuz var.

İstediğiniz her türlü veriye oradan ulaşıyordunuz. Şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Özellikle üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımızın; bazen öğretmen arkadaşlarımızın, bazen velilerimizin, bazen de öğrencilerimizin kendi istekleriyle okul içerisinde paylaştığımız kitaplar ve materyaller dışında okul dışında başka yardımcı kaynaklara müracaat ettiklerini gördük. Bu yardımcı kaynaklar bizim açımızdan sıkıntılı. Bu yardımcı kaynakların, hiçbirisi yani bizim bakanlığın bastığı kitaplar dışında hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Dolayısıyla siz şöyle zannediyorsunuz; o kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, bizim sınava hazırlık sürecimizde bize katkı verecekler zannediyorsunuz. Onların hiçbirisini biz onaylamadık." ifadelerini kullandı.

'ÖSYM'NİN SORDUĞU SORULAR TAMAMEN BİZİM MÜFREDATIMIZDA'

Bakan Tekin, okullardaki öğretmenlerin, dışarda merdiven altında kurslardaki öğretmenlerle kıyaslanamayacağını söyleyerek, "En doğru bilgiyi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz. Liselere geçiş sınavını doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Üniversitelere yerleşme sınavlarını da yine bir kamu kurumu olan ÖSYM yapıyor. ÖSYM ile biz birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla size sorulacak soruların bizim müfredatımızdaki karşılığını biz ÖSYM'den sürekli istiyoruz. ÖSYM'nin size sorduğu sorular tamamen bizim müfredatımızda. Bütün bunlardan hareketle biz dedik ki gençlerimize yeni başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağı yeni bir hizmet sunalım. Nasıl yapmamız lazım? Burada da bizim bakanlığımızın son 1-1,5 yıl içerisinde özellikle eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin bizim sistemimize adapte edildiği, yeni teknolojilerin bizim teknoloji üreten birimdeki arkadaşlarımızın ürettiği çok güçlü birimlerimiz var.

Genel müdürlüklerimiz yeni teknolojiler üretmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Yeni üretilen başka ülkelerdeki teknolojileri getirip biz öğrencilerimize paylaşalım istiyoruz. Bugün burada tanıtımını yaptığımız şey aslında bir yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model ve ben inanıyorum ki size gerçekten çok faydası olacak. 10, 11 ve 12'nci sınıftaki öğrencilerimiz YKS sınavlarına yönelik yoğun bir biçimde kullanacağını tahmin ediyorum. 9'uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerimizle ilgili ise onlar da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim öğretimlerini devam ettirecek ve bir üst kademeye geçiş sınavına en iyi şekilde hazırlanacak." dedi.