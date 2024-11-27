Haber Merkezi

Siyasette kreş tartışması sürüyor...

Bakanlıklar ile CHP arasında başlayan kreş tartışmasında gerilim her geçen gün artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Hadi gel cesaretin varsa kapat" demişti.

YUSUF TEKİN'DEN YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OKUDUĞUNU ANLAMA YETİSİ OLMAYAN BİR ARKADAŞ"

Tekin, CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu.

Tekin, İmamoğlu'na Türkçe kursu alması tavsiyesinde bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." dedi.

"İYİ BİR TÜRKÇE KURSU ALMASINI TAVSİYE EDERİM"

Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'na yanıtında şunları söyledi:

Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı, hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite kazanırdı. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenecek olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu’nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz, hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri yapıyoruz. Şimdi Özgür Özel’in tartışmaya girme biçimi de çok tuhaf. Ben daha önce de söyledim, Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Diyor ki ‘Şuursuz laiklik tartışmasını yeniden başlattı.’ Bir kere 'şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan bitenden haberdar değil. Bundan dolayı ben kendisini şuursuzlukla itham ediyorum.

"KREŞLERLE İLGİLİ BİZİM GÖNDERDİĞİMİZ YAZI ÇOK AÇIK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de ilişkin konuşan Bakan Tekin şöyle devam etti: