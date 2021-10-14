Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna'nın biyografisi

Prof. Dr. Yusuf Tuna, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) bazı değişiklikler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu (PPK) Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Bu gelişmenin ardından PPK üyesi Yusuf Tuna hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Yusuf Tuna kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna'nın biyografisi...

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun olmuştur.

Akademik hayatına 1982 yılında İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, doktorasını 1988 yılında tamamlamıştır. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulunmuştur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yusuf Tuna, 14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

Yeni Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.