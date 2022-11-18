Elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine 4,1 milyar liralık katkı sağlaması planlanan Yusufeli Barajı’nda sus tutma merasimi, 22 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapılan Yusufeli Barajı’nın su tutacağı tarih belli oldu.

Dev barajda çalışmalar sona yaklaştı.

22 Kasım günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, su tutma merasiminin yapılacağı öğrenildi.

“Suyun gücü milletle buluşuyor”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı.

Bakan Kirişci videoyu, “Dünyanın 5’inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli Barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor.” notuyla paylaştı.

Türkiye’nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı, 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere.

Yusufeli Barajı, 22 Kasım’da su tutmaya başlayacak ViDEO

4 bin personel gece gündüz yoğun mesai

Temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı.

Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde başladı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında, 4 bin personel gece gündüz yoğun mesai yaptı.

Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.

Ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.