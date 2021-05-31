Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları sona erdi

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında, 4 milyon 61 bin metreküp beton hacmine ulaşıldı.

Projede gövde inşaatı tamamlanırken enerji kırıcı havuzu, kuyruk suyu barajı beton imalatları ve elektromekanik teçhizat işleri devam ediyor.

YILDA 1,65 MİLYAR LİRA KATKI

Öte yandan, nehir tarama çalışmalarına da başlandı. Barajda yıl sonunda su tutulması planlanıyor. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan baraj ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlayacak.

ENERJİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 10 ARTIŞ

275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.