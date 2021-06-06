Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda sona geldi. Baraj, aralık ayı itibariyle su tutmaya başlayacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mega projeleri ile dikkati çekmeye devam ediyor.

Baraj ve yapılan yollar ülkenin çehresini değiştirirken, binlerce işçi için ekmek kapısı oluyor.

Bu mega projelerden birisi Yusufeli Barajı.

410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde son metreküp beton dökümü yapılarak, barajda sona geldi.

Türkiye'nin en büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğe sahip olurken, barajın ne zaman su tutacağı ise belli oldu.

EKONOMİYE KATKISI 1 MİLYAR 250 MİLYON

Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak.

Barajda aralık ayında su tutulmaya başlanacak, gelecek yıldan itibaren ise elektrik üretimine geçilecek.

100 KATLI BİR GÖKDELEN

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajı'nın, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.

4 MİLYON METREKÜP BETON

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi.

Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel sistem kuruldu.

Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşındı.

Yusufeli Barajı için, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yolun veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı.

Yusufeli Barajı’nda aralık ayında su tutulmaya başlanacak VİDEO





8 YILLIK İNŞAAT SÜRESİNİN SONUNA DOĞRU

Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj gövde imalatının tamamlandığını belirterek “2013 yılında başladığımız bu süreçte 8 yılda imalatlarımızı bitirmiş bulunmaktayız.

Allah izin verirse de aralık ayında su tutma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Toplam gövdemizde 4 milyon metreküp beton döktük. Sadece baraj çerisine 22 kilometre tünel açtık. Rölekasyon yollarında 70 kilometre yol yapıldı.

Bu 70 kilometrenin 55 kilometresi tünel imalatı olarak gerçekleşti. Bunların hepsi toplamda 8 yıllık bir imalat sürecinde gerçekleşti.

Teskin havuzu, su alma giriş yapısı gibi imalatlarımızı tamamlıyoruz.

Onların da ağustos ayı sonu gibi tamamlayarak tamamen su tutma işlemlerini bekleyeceğiz.

Barajımız yıllık milli bütçeye 220 milyon dolar civarında katkı sağlayacak” dedi.

"KADIN ÇALIŞAN SAYISI YÜKSEK"

Endüstri ve İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya da baraj inşaatında kadın mühendislerin de görev aldığını belirterek “Şantiyelerde kadın çalışan sayısı az olduğu halde burada kadın çalışan yüzdesi gayet yüksek.

30’a yakın kadın mühendisinin çalıştığı dönemler de oldu.

Şu anda 15’e yakın kadın mühendis, burada görev almakta.

Her birimde çalışıyoruz. Bundan onur ve gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.