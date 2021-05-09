Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son metreküp beton döküldü. Mega proje, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Türkiye'nin mega projelerinden biri Artvin'in Yusufeli ilçesinde yükseliyor: Yusufeli Barajı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen baraj, 275 metre gövde yüksekliğine sahip.

Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğini taşıyan Yusufeli Barajı, dünyada ise üçüncü sırada.

ENSONHABER ARTVİN'DE

Karadeniz bölgesindeki temaslarımız kapsamında, Yusufeli Barajı'nı inceleme fırsatı bulduk.

Ensonhaber'den Turan Turan görüntüledi, İlyas Efe Ünal anlattı.

Mega projenin şantiyesinde binlerce işçi, 24 saat çalışıyor.

Temeli 2013 yılında atılan proje, 6,5 yıl gibi kısa bir sürede bitim aşamasına geldi.

Dünyada hiçbir ülkede, bu yükseklikte bir baraj bu kadar kısa bir sürede yapılamadı.

Yusufeli Barajı, yapım maliyetini de 7 yılda karşılayacak.

Yusufeli Barajı'nda sona doğru VİDEO

TÜRK MÜHENDİSLER YAPTI

Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın en güzel özelliklerinden biri de tamamının Türk mühendisler tarafından yapılmış olması.

KULLANILAN BETONLA NELER YAPILIRDI

Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı.

ARALIK 2021'DE SU TUTULACAK

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nda Aralık 2021'de su tutulması planlanıyor.

Baraj, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlatacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.