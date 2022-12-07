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    Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 41 metreye yükseldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 41 metreye ulaşmasıyla Irmakyanı köyü de sular altında kaldı.
    • 07.12.2022 - 17:46
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    Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 41 metreye yükseldi

    Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükseliyor.

    26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başladı.

    Dünyanın 5'inci en yüksek barajı

    Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan baraj, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

    558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #1

    Su seviyesi 41 metreye ulaştı

    Öte yandan 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

    11 milyon metreküp su depolaanan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 41 metreye ulaştı.

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #2

    "Irmakyanı köyü sular altında kalmaya başladı"

    Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26’ncı Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    İlçenin Irmakyanı köyünde yol, ev, köprü ve arazilerin su altında kalmaya başladığı son duruma ilişkin fotoğraflar, "Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 41 metreye ulaşmış ve Irmakyanı köyü sular altında kalmaya başlamıştır." notuyla paylaşıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; fotoğraflarda, seviyenin yükselmesiyle Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolunun büyük oranda sular altında kaldığı görüldü.

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #3
    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #4

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #5

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #6

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 41 metreye yükseldi #7


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