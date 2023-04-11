Yusufeli Barajı'nda tarihi eserler Gürcü turistlerden yoğun ilgi görüyor Su seviyesinin 106 metrenin üzerine çıktığı Yusufeli Barajı'nda 9 kültür varlığının bir bölümünün sular altında kalacağını duyan Gürcüler, bölgeye akın ediyor.

İHA

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor...

Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan baraj, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor.

Merakla beklenen Yusufeli Barajı, 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı.

Kapakların kapanmasıyla, su seviyesi 106 metrenin üzerine çıktı.

Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü.

Turistler de ilgi gösteriyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar sık sık ziyaret ederek su altında kalan anılarını izlerken, turistler de bölgeye akın ediyor.

İlçede bulunan 9 kültür varlığının bir bölümü sular altında kalırken, bir bölümü ise baraj gölü seviyesinde yer alacak.

Gürcü akınına uğruyor

Bu kapsamda, Gürcistan'dan gelen Gürcü turistler tarihi yapıları son kez görüntüleyip kayıt altına alıyor.

Orta çağ döneminden kaldığı tahmin edilen, kilise ve şapeller yoğun ilgi görüyor.

"Atalarımızın yaptığı tarihi yapıtlarla vedalaşmak için geldik"

Gürcistan’dan gelerek Tekkale Kilisesi ve ilçede bulunan şapelleri son kez görüntülemek isteyen Buba Kudava "Buraya atalarımızın yaptığı tarihi yapıtlarla vedalaşmak için geldik. Haberlerde Yusufeli’nin baraj suyu altında kalacağını öğrendik. Son kez atalarımızın yaptığı tarihi kültür yapıtlarını görmek için geldik.” ifadelerini kullandı.