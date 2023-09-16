Yusufeli Barajı'nda türbinler elektrik test üretimi için dönmeye başladı 275 metrelik yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde ise dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda elektrik test üretimi başladı.

İHA

Artvin Çoruh Nehri üzerine yapılan ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı yükselmeye devam ediyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 967 milyon metreküpe ulaştı.

Barajda elektrik üretimi için bulunan 3 üniteden birisi ıslak test üretimi için döndürülmeye başlandı.

Togg'un enerjisi üretilecek

Santralin kurulu gücü 558 megawaat olan Yusufeli Barajı yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kilowatsaatle 750 bin adet yerli ve milli otomobil Togg'un enerjisini karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi yapacak.

"Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor"

Islak testlerin başlamasını sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor.

Deneme üretimine geçilecek

Başarılı şekilde ünite 3’ün ilk türbin döndürmesi gerçekleştirmesinden sonra deneme üretimine geçilmesi planlanıyor.

Dev barajın üreteceği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira değer katması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)