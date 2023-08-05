Yusufeli Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla gökkuşağı çıktı Eektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı'nda kapaklar açılınca güneşli havada oluşan gökkuşağı eşsiz görüntüler ortaya görünleri hayran bıraktı.

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İHA

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor.

22 Kasım'da hizmete açılan baraj, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

Barajın temeli ise 26 Şubat 2013'te atıldı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor.

Barajda gökkuşağı manzarası

Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken, dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görselleri ortaya koyuyor.

Havaların sıcak olmasıyla basınçlı bir şekilde baraj gövdesinden çıkan sulara gökkuşağı oluşturdu.

Baraj gövdesinde oluşan gökkuşağının farklı tonları suyun akıntısına eşlik etti.