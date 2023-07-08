Yusufeli’nin 7 yıllık yapım süreci 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı DSİ'nin bir klasiği daha tekrarlandı. Artvin'de yapımı 7 yıl süren Yusufeli Barajı'nın 7 yıllık yapım süreci hızlandırılmış çekimle, 1 dakika 13 saniyelik bir videoya yansıtıldı.

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İHA

Yusufeli Barajı, dev bir proje olarak kayıtlara geçti. Barajın bulunduğu yerdeki yaşam alanını taşınması da bu süreci zorlaştıran bir girişimdi. Ancak proje tamamlandı ve enerji üretiminde önemli bir yol kat edildi.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci yüksek barajı, Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyü sular altında bıraktı.

Yusufeli eski yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

7 yıllık yapım süreci time-lapse tekniğiyle kısaltıldı

Türkiye’nin en yüksek barajının yapımı sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni merkezinin 7 yıllık yapım süreci time-lapse tekniğiyle 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı.

Yapım ve taşınma süreci gün gün kayıt altına alındı

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınan ilçe merkezinin bu sefer yapım ve taşınma süreci özel kameralarla gün gün kayıt altına alındı.

Yansıtıcılar-Sakut mevkisindeki hareketler

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde Temmuz 2015 başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarında 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi. Bu alana 2 bin 698 konut, 285 ticari ünite, 37 sanayi dükkânı, 25 yataklı bir devlet hastane, okullar ve devlet kurumlarının yanı sıra sosyal donatılar inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katıldı

Yapılan konutların anahtar teslim töreni ve Yusufeli Barajı'nın su tutma işlemi 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Tamamen sular altında

Hızlı taşınma süreci yaşayan ilçe 5 ay içerisinde tamamen sular altında kaldı.

Görüntüler tepelerden alındı

Yeni ilçe merkezi baraj gölü manzarasına kavuşurken, bu süreç hakim tepelerden kayıt altına alınarak 7 yıllık çalışma 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı.

DSİ videoyu yayınladı

Hızlandırılmış video tekniğiyle kaydedilen görüntüyü 26. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.