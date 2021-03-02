Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor? Okullar yüz yüze nasıl açılacak, kaç gün olacak, zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor? Okullar yüz yüze nasıl açılacak, kaç gün olacak, zorunlu mu?

Yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin alınan kararların açıklanmasının ardından MEB tarafından da ayrıntılı bir açıklama geldi. Yüz yüze eğitimin hangi illerde ne zaman başlayacağı merak edildi.

Yeri,nde karar döneminin ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi illerde eğitimin başlayacağını açıkladı. MEB tarafından da yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin ayrıntılı bir açıklama geldi.

İlkokullar, ortaokullar ve liselerin hangi illerde nasıl açılacağı, kaç gün olacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu.

Peki, Okullar yüz yüze nasıl açılacak, kaç gün olacak, zorunlu mu? Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor? İlkokullar, ortaokullar ve liseler açılıyor mu? İşte, ayrıntılar..

YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ İLLERDE BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek yüz yüze eğitimle ilgili velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

''Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise, genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.''

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

''Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.''

ORTA RİSKLİ İLLER

''Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.''

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.'' bilgisi yer aldı.

Bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

OKULLAR TAM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yüz yüze eğitim kararının ardından okulların nasıl açılacağını ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre, düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitim;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün,

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde hatada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım bütün illerde veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.