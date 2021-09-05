Yüz yüze eğitim için okullarda alınan tedbirler

Yüz yüze eğitim için okullarda alınan tedbirler

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, alınan tedbirler ve önlemlerle yeniden başladı. İşte okullarda alınan tedbirlerin tam listesi.

Koronavirüs ile yüz yüze eğitime verilen ara son buldu.

Yeni eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ders zili çaldı.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri 1-3 Eylül arası yüz yüze yapılan uyum eğitimlerine başlarken, 165 bin 450 öğretmen toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verdi.

Tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon öğrenci ile 1 milyon üzerindeki öğretmen, koronavirüs öncesinde olduğu gibi, 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak.

YEMEKHANELER, KANTİNLER VE PANSİYONLAR AÇILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul ve kurumlardaki kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar yeniden hizmete verecek.

Okullarda koronavirüse karşı gerekli olan hazırlıklar tamamlandı.

58 BİN OKULA 650 MİLYON LİRA ÖDENEK

Yaklaşık 58 bin okula, koronavirüs ile mücadelede önemli olan maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarına yönelik 650 milyon lira ödenek gönderildi.

Ayrıca, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ KURULDU

İl, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamasının önüne geçilmek için, tüm süreçlerin anlık takibini yapacak bakanlık bünyesinde elektronik takip sistemi kuruldu.

OKULLARA BİLDİRİMDE BULUNULACAK

Bu yöntemle hem öğrencilerin hem personellerin risk durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek.

Gerekli durumlarda okullara bildirim yapılacak.

AŞI OLMAYANLAR İÇİN PCR TESTİ İSTENECEK

Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları ise, "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ne" göre haftada 2 kez PCR testi yaptıracak.

OKULLARA YETERLİ MASKE TEMİN EDİLECEK

Okul içerisinde sınıf, öğretmen odası gibi ortak alanlarda bulunan maske atık kutuları günlük olarak boşaltılırken, okullara yeterli olacak miktarda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak.

HİJYEN OLANAKLARI SUNULACAK

Okulların rutin temizliği sıkılaştırılarak hem çocukların ve öğretmenlerin hem diğer okul çalışanlarının el hijyeni su ve sabun ile yıkama olanaklar sağlanacak olup, ortak alanlarda uygun sayıda el antiseptikleri gerekli alanlara konuldu.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK

Ders saatleri, koronavirüs öncesinde olduğu gibi azaltılmadan yapılacak. Ders süreleri, sınıf sayıları ve öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak 40 dakikayı aşmayacak.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLECEK

Ayrıca sosyal mesafe kurallarına da edilecek. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak.

Yüksek sesle yapılan egzersizler, açık bir alanda ve en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılacak.

BESLENME SAATLERİ FARKLI ZAMANLARA AYRILACAK

Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Bu saat dilimi içerisinde mümkün olduğunca koronavirüs tedbirleri uygulanacak.

VELİLERE BİLGİLENDİRME FORMU VERİLECEK

Velilere, okul başlangıcında olası hastalık durumlarını paylaşmak için bir bilgilendirme formu verilecek.

ZİYARETÇİ GİRİŞLERİNDE HES KODU İSTENECEK

Öte yandan, veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu sürece okul içerisine girişleri engellenecek. Eğer giriş zorunluysa, okul bahçesi girişinde, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.