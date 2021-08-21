Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde hareketlilik başladı

Pandemi döneminde uzaktan eğitim sebebiyle işleri azalan kırtasiyeciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih için gün sayıyor.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkamıştı.

Bakan Özer'in müjdesi üzerine pandemi döneminde yeterli kazanç sağlayamayan kırtasiyelerde hazırlıklar başladı.

KIRTASİYECİLER TÜM TEDBİRLERİ ALDI

Koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığı kırtasiyelerde açılış tarihinin yaklaşmasıyla hareketlilik artarken esnaf da okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Kırtasiyeciler eğitim öğretim yılı için kaynak kitap, defter, kalem gibi her türlü ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak öğrenci ve velilerin beğenisine sunuyor.

"TEK EKSİĞİMİZ ÖĞRENCİLER"

Çankırı'daki kırtasiye esnaflarından Küşat Çocar, “İnşallah okullarımız 6 Eylül'de açıldığı zaman biz de mutlu olacağız. Bütün hazırlıklarımız tamam kırtasiyeci olarak müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah iyi bir eğitim yılı olur. Memleketimiz için iyi olur. Her türlü çanta, kaynak kitap olsun kırtasiye malzemelerimizin hepsi tamam. Sadece tek eksiğimiz öğrenciler. 2021-2022 senesi iyi geçer hem memleket açısından hem esnaf açısından hayırlı geçmesini diliyorum.” dedi.

Kırtasiyeciler tüm tedbirlerini aldı, öğrencileri bekliyor

"HER ŞEY HAZIR, HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Kırtasiye esnafı Musa Çağlar, "Takribi 1,5 yıldır malum hastalık sebebiyle kapalıyız. Öğrencilerimiz evlerinde uzaktan eğitimle alakalı. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi kırtasiyeler cıvıl cıvıl, öğrencilerin velilerin alışveriş yaptığı dönemin hayalini kuruyorduk. Güzel müjdeli bir haber bizim için aslında bütün kırtasiye esnafı için. Camiamıza hayırlı olsun. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl neşeli öğrenci veli öğretmen idareci kırtasiye iş birliği ile öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için biz de üzerimize düşen her şeyi hazırladık. Çantasından kalemine, kitabından defterine her türlü kırtasiye malzemlerini hazırladık. Heyecanla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPABİLİRLER"

Çağlar, “Hem öğrencilerimizin okul heyecanı hem kırtasiyecilerin aynı anda okul heyecanı yaşayacaklar. İnşallah sağlıklı güzel pandeminin olmadığı kaliteli bir eğitim sezonu bir daha pandemi olmasın diye temenni ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilirler. Tabi müşterilerimizin alışveriş yapmaları esnasında biz bütün personellerimizin baştan beri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hazırladık. Tedbirlerimizi ek olarak aldık. Okulların açılması da bizim için bayram müjdesi gibi oldu. Hayırlı olsun diyorum." şeklinde konuştu.